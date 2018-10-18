Семьи погибших в колледже в Керчи получат по миллиону рублей

Сотрудники правоохранительных органов у здания Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошли взрыв и стрельба.

Сотрудники правоохранительных органов у здания Политехнического колледжа в Керчи, в котором произошли взрыв и стрельба.

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Семьи погибших при инциденте в Керчи получат по миллиону рублей, родные пострадавших — по 500 тысяч, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Один миллион — семьям погибших и 500 тысяч — семьям пострадавшим. Это средства из федерального бюджета, средства должны поступить на счета уже сегодня", — сказал Аксенов журналистам.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.