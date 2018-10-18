В Керчи будет работать команда главного психиатра Минздрава

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Главный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе в ночь на четверг прибыл в Керчь, со своей командой он будет работать с пострадавшими при стрельбе и взрыве в колледже, а также с местными врачами, сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Ночью прилетел профессор Кекелидзе, наш главный психиатр Минздрава, со своей командой. Мы договорились о том, что команда остаётся. Сейчас семинары для врачей местных из Керчи. Вечером — медицинское сопровождение работы техникума. И преподавательского состава, и всех ребят. Потому что у всех есть страхи и волнения и неприятные ассоциации. Как войти после всего, что случилось, в столовую, там, где это все происходило. Поэтому специальные психотренинги, специальные психологические занятия будут проводиться", — сказала министр.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.