В Симферополе рассказали о состоянии трех пострадавших при трагедии в Керчи

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Двое из трех пострадавших, доставленных в республиканскую детскую больницу в Симферополе после трагедии в колледже в Керчи, находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в лечебном учреждении.

"Были доставлены трое пострадавших: двоим 15 лет, одному 16 лет — две девушки и юноша. Всем проведены операции. Двое из них в реанимации, один в отделении. У девушек минно-взрывная травма, у парня – огнестрельное ранение. В ближайшее время ожидается доставка еще двух детей из Керчи", — сказал собеседник агентства.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.