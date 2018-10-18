В Керчи с пострадавшим и их семьями работают психологи

КЕРЧЬ, 18 окт — РИА Новости. Группа психологов работает со всеми пострадавшими после взрыва и стрельбы в колледже в Керчи и их семьями, сообщила журналистам министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

"Со всеми больными, родителями проводится работа психологическая, потому что, чем легче становится общее состояние, тем больше возникают воспоминания о том, что произошло, пришлось пережить страхи. Родители очень волнуются. Отряды психологов наших продолжают работать и будут сопровождать семьи и, соответственно, учащихся", — сказала министр.

В среду студент четвертого курса устроил стрельбу и подрыв взрывного устройства в Керченском политехническом колледже. По последним данным городской администрации, погибли 20 человек, среди которых 15 студентов (шесть несовершеннолетних и девять в возрасте 20-21 год) и пять работников колледжа. Пострадали более 50 человек.

Было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже его переквалифицировали на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Стрелок покончил с собой в библиотеке колледжа.