Синоптики сообщили, какая погода ждет москвичей в четверг

Прохожие на Красной площади в Москве. Архивное фото

Прохожие на Красной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Теплая погода без осадков ожидается в Москве в четверг, воздух прогреется до 17 градусов тепла, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Ожидается небольшая облачность, без осадков, 15-17 градусов выше нуля в Москве, 14-19 градусов тепла по области", — рассказал собеседник агентства.

По информации синоптиков, в четверг в столице будет дуть юго-западный ветер, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру составит 751 миллиметр ртутного столба.