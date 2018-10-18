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Общество

В WWF рассказали о перспективах увеличения популяции амурских тигров

(обновлено: 03:58 18.10.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСемимесячная амурская тигрица по кличке Кристал в семейном зоопарке Чудесный в селе Борисовка Приморского края. Архивное фотоСемимесячная амурская тигрица по кличке Кристал в семейном зоопарке Чудесный в селе Борисовка Приморского края. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Численность амурских тигров может вырасти с нынешних 570 до 700 особей к 2022-2023 годам, удвоившись по сравнению с уровнем конца 1990-х годов, заявил РИА Новости директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Честин.

Амурский тигр — самый крупный и северный подвид тигра на планете. На сегодняшний день это одна из редчайших кошек: амурский тигр занесен в Красную книгу России и мира.

"Мы ставим новую задачу, новую совместную цель — довести численность тигров до 700 особей к 2022-2023 годам. Это будет удвоение численности, о чем мы мечтать не могли 20 лет назад", — сказал Честин.

Самка дальневосточного леопарда. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Балашов
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В Приморье амурский тигр и самка леопарда облюбовали одну и ту же пещеру
По его словам, усилия, которые сегодня предпринимаются в борьбе с бранконьерством, являются намного более эффективными, чем те, что были 15-20 лет назад, когда численность тигров достигла нижней точки в 350 особей.

"Вторая важная задача, которая труднее решается — сохранение кедровых широколиственных лесов Приморья и Хабаровского края, тех мест, где тигр может жить. Увеличить численность тигров невозможно без увеличения численности копытных", — объяснил Честин.

Амурские тигрята. Архивное фото
© AP Photo / MTI/Boglarka Bodnar
В Приморье трое амурских тигрят начали жить самостоятельно
Как отметил глава WWF России, речь в данном случае идет не о расширении существующих заповедников, а о новых правилах ведения лесного хозяйства.

"То, что происходит сегодня — это грабеж тайги. Нужно, чтобы использовалось меньше лесных площадей с большей отдачей для лесного хозяйства. Эти меры могут способствовать увеличению численности тигров", — заключил Честин.

Полосатый секстет: в сафари-парке "Тайган" родились шесть амурских тигрят
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкАмурские тигрята появились на свет в сафари-парке "Тайган" десять дней назад.Новорожденные амурские тигрята в сафари-парке Тайган в Крыму
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Амурские тигрята появились на свет в сафари-парке "Тайган" десять дней назад.
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкЧетырех малышей родила тигрица Фрида.Амурская тигрица Фрида с тигрятами в сафари-парке Тайган в Крыму
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Четырех малышей родила тигрица Фрида.
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкВ это же время другая тигрица родила еще двух котят, но отказалась от малышей, и Фриде приходится выкармливать всех шестерых - в природе такое происходит очень редко.Новорожденный амурский тигренок в сафари-парке Тайган в Крыму
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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В это же время другая тигрица родила еще двух котят, но отказалась от малышей, и Фриде приходится выкармливать всех шестерых - в природе такое происходит очень редко.
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкСейчас котята уже открыли глаза и с удовольствием знакомятся с окружающим миром.Сотрудники с новорожденными амурскими тигрятами в сафари-парке Тайган в Крыму
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Сейчас котята уже открыли глаза и с удовольствием знакомятся с окружающим миром.
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкМалыши чувствуют себя хорошо и абсолютно здоровы.Новорожденные амурские тигрята в сафари-парке Тайган в Крыму
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Малыши чувствуют себя хорошо и абсолютно здоровы.
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкФрида очень внимательна как к своим малышам, так и к приемышам, она одинаково заботится о каждом из них.Амурская тигрица Фрида с тигренком в сафари-парке Тайган в Крыму
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Фрида очень внимательна как к своим малышам, так и к приемышам, она одинаково заботится о каждом из них.
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкПосле такого многочисленного пополнения в сафари-парке его директор Олег Зубков пошутил, что из-за перенаселения в "Тайгане" в Севастополе придется открывать отдельный парк тигров.Новорожденные амурские тигрята в сафари-парке Тайган в Крыму
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
После такого многочисленного пополнения в сафари-парке его директор Олег Зубков пошутил, что из-за перенаселения в "Тайгане" в Севастополе придется открывать отдельный парк тигров.
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкТеперь в Белогорске и Ялте живут три десятка представителей вымирающего подвида амурских тигров.Новорожденные амурские тигрята в сафари-парке Тайган в Крыму
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Теперь в Белогорске и Ялте живут три десятка представителей вымирающего подвида амурских тигров.
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