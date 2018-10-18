В WWF рассказали о перспективах увеличения популяции амурских тигров

Семимесячная амурская тигрица по кличке Кристал в семейном зоопарке Чудесный в селе Борисовка Приморского края. Архивное фото

Семимесячная амурская тигрица по кличке Кристал в семейном зоопарке Чудесный в селе Борисовка Приморского края. Архивное фото

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Численность амурских тигров может вырасти с нынешних 570 до 700 особей к 2022-2023 годам, удвоившись по сравнению с уровнем конца 1990-х годов, заявил РИА Новости директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Игорь Честин.

Амурский тигр — самый крупный и северный подвид тигра на планете. На сегодняшний день это одна из редчайших кошек: амурский тигр занесен в Красную книгу России и мира.

"Мы ставим новую задачу, новую совместную цель — довести численность тигров до 700 особей к 2022-2023 годам. Это будет удвоение численности, о чем мы мечтать не могли 20 лет назад", — сказал Честин.

По его словам, усилия, которые сегодня предпринимаются в борьбе с бранконьерством, являются намного более эффективными, чем те, что были 15-20 лет назад, когда численность тигров достигла нижней точки в 350 особей.

"Вторая важная задача, которая труднее решается — сохранение кедровых широколиственных лесов Приморья и Хабаровского края, тех мест, где тигр может жить. Увеличить численность тигров невозможно без увеличения численности копытных", — объяснил Честин.

Как отметил глава WWF России, речь в данном случае идет не о расширении существующих заповедников, а о новых правилах ведения лесного хозяйства.

"То, что происходит сегодня — это грабеж тайги. Нужно, чтобы использовалось меньше лесных площадей с большей отдачей для лесного хозяйства. Эти меры могут способствовать увеличению численности тигров", — заключил Честин.