МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Глава Общественного совета при МВД России, адвокат Анатолий Кучерена предложил подумать о поднятии возрастной планки с 18 до 21 года для выдачи разрешений на охотничье оружие, а также усилить ответственность медиков, выдающих справки, необходимые для получения такого разрешения.

В среду в колледже Керчи произошли подрыв неустановленного взрывного устройства и стрельба. По разным данным, погибли до 19 человек, также сообщалось приблизительно о 50 пострадавших. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье "теракт", позже оно переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом. Подозреваемый в массовом убийстве в колледже в Керчи 18-летний студент 4 курса легально получил разрешение на оружие, собрал все необходимые документы и обследовался у психиатра.

"Эта тема действительно очень актуальна в части того, с какого возраста выдавать охотничье оружие и кому его выдавать. Считаю, что надо вернуться к этому вопросу и пересмотреть возрастную планку… Может быть, поднять возраст до 21 года, ведь в юном возрасте еще игра гормонов, нестабильное психологическое состояние, что может привести к таким пагубным последствиям, что мы наблюдаем сегодня", — сказал Кучерена РИА Новости.

Он добавил, что также стоит усиливать ответственность медиков, которые проводят освидетельствование и выдают справки, необходимые для получения разрешения на оружие. "Не секрет, что иногда можно справку получить очень легко, чтобы потом купить оружие", — добавил Кучерена.