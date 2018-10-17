САРАТОВ, 17 окт — РИА Новости. Депутаты Саратовской областной думы на заседании профильного комитета в среду поддержали законопроект об увеличении в регионе в 2019 году прожиточного минимума для пенсионеров на 288 рублей, как и предлагала ушедшая в отставку после скандала министр труда и занятости области Наталья Соколова, сообщила пресс-служба думы.

Ранее на видеохостинге YouTube появилось вызвавшее общественный резонанс видео спора министра Соколовой и депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко в здании регионального парламента, где 11 октября обсуждался размер прожиточного минимума для неработающих пенсионеров в 2019 году. По данным пресс-службы регионального штаба ОНФ, Соколова тогда предложила увеличить его на 288 рублей вместо 500 рублей, как предлагали депутаты.

В ходе спора о сумме, необходимой для жизни в течение месяца, чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно "для минимальных физиологических потребностей", и отметила, что "макарошки стоят всегда одинаково". Соколову после этого отправили в отставку, а ее заместитель Наталия Кривицкая стала и.о. главы областного минтруда.

"На заседании (комитета думы) обсудили проект закона "О величине прожиточного минимума пенсионера на 2019 год в целом по Саратовской области для установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О государственной социальной помощи"… Законопроект будет рассмотрен на очередном заседании думы", — говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что документ предполагает увеличить в 2019 году показатель прожиточного минимума пенсионера на 288 рублей — до 8,278 тысячи рублей.

"Величина прожиточного минимума определяется в виде прогнозного значения в среднегодовом исчислении, в соответствии с рекомендациями Минтруда России. Депутат Владимир Есипов (КПРФ) попросил пояснить, возможно ли увеличить прожиточный минимум. И.о. министра… Наталия Кривицкая объяснила, что все расчеты производятся на основе стоимости на товары и услуги, зарегистрированной в данном периоде", — отмечается в сообщении.

Как ранее пояснил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, прожиточный минимум рассчитывается исходя из стоимости потребительской корзины. При этом половина ее — это стоимость продуктов, набор которых закреплен законодательно, оставшиеся 50% делятся поровну между непродовольственными товарами и услугами.