МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В школах и в организациях среднего профессионального образования в РФ в течение нескольких месяцев будут приняты дополнительные меры безопасности после трагедии в Керчи, заявил журналистам замминистра просвещения России Андрей Николаев.

По сообщению НАК, в среду в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По разным данным, погибли от 17 до 18 человек, несколько десятков ранены. По данному факту было возбуждено уголовно дело по статье "теракт", позже было переквалифицировано на статью об убийстве двух и более лиц общеопасным способом.

"В любом случае, сейчас идет большая проработка целой серии мероприятий по повышению, в широком смысле, безопасности учащихся как школ, так и учреждений среднего профессионального образования… На разных площадках сейчас в правительстве обсуждаются различные меры, каким образом, по-настоящему, физически обезопасить детей и подростков… В течение нескольких месяцев какие-то решения на эту тему появятся", — сказал Николаев, отвечая на вопрос об усилении мер безопасности в школах и колледжах.