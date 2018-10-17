В Госдуме призвали усилить охрану мест с массовым скоплением людей

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Необходимо усилить охрану учреждений с массовым скопление людей после трагедии в Керчи, это будет сделано правоохранительными органами, заявил член комитета ГД по безопасности Адальби Шхагошев.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. СК РФ сообщил о 13 погибших, возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Сообщалось об около 50 пострадавших.

"Надо усилить охрану в разных учреждениях, это будут делать правоохранительные органы абсолютно профессионально. Сейчас идёт разбирательство, они будут чувствовать, где необходимо усилить охрану", — сказал Шхагошев РИА Новости, отметив, что это будет сделано сейчас "автоматически".

Политик уверен, что преступление будет раскрыто, так как у правоохранительных органов России есть опыт работы в таких ситуациях.

"Все необходимые меры будут приниматься как правоохранительными органами, так и властью на местах… самое главное сейчас — работа должна быть сосредоточена на раскрытии этого преступления. Опыт огромный у правоохранительных органов", — добавил он.