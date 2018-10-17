Кубань направила два вертолета санавиации с врачами в Керчь

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Кубань направила два вертолета санавиации с высокопрофессиональными врачами в Керчь, где произошел теракт; вертолеты оборудованы всем необходимым для госпитализации пострадавших в краевые учреждения, заявил журналистам глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По сообщению НАК, в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Сообщается о 18 погибших, 50 пострадавших, возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

"Безусловно, мы готовы оказать любую необходимую поддержку жителям Крыма, чтобы помочь им справиться с трагедией. Наши больницы готовы принять пострадавших, оказать высокотехнологичную помощь. Кубань уже направила два вертолета санавиации с высокопрофессиональными врачами в Керчь. Они оборудованы всем необходимым для госпитализации всех, кто нуждается, в краевые учреждения. Это горе мы воспринимаем как свое", — сообщил губернатор.

"Краснодарский край – приграничный регион, и мы всегда уделяем повышенное внимание вопросам безопасности. Но, безусловно, с сегодняшнего дня мы введем дополнительные меры безопасности на объектах массового скопления людей, особенно в учебных заведениях. Проверим исполнение всех требований безопасности, особое внимание уделим техническому контролю. В этой работе будут задействованы не только силовые структуры, но и казаки", — подчеркнул Кондратьев.