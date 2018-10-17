ЦИК прекратил процедуру подготовки к референдуму по пенсионным изменениям

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Центризбирком отказал в регистрации инициативной группе по проведению референдума по изменениям пенсионного законодательства, так как все сроки регистрации региональных подгрупп и подачи ходатайства истекли. Это следует из постановления комиссии.

"ЦИК постановил прекратить процедуры по реализации инициативы проведения референдума", — говорится в документе.

Как отмечается в постановлении, с 10 по 15 октября в ведомство не поступило ни одного ходатайства от инициативных групп по пяти вопросам, которые ранее ЦИК признал соответствующими требованиям федерального закона о референдуме.

Постановление направят в региональные избирательные комиссии.

Ранее замглавы ЦИК Николай Булаев рассказал, что 29 сентября состоялось заседание представителей региональных подгрупп инициативной группы по проведению референдума, на котором присутствовали 13 человек от девяти подгрупп. Таким образом, отметил Буслаев, на заседании не было кворума, так как, согласно закону о референдуме, в собрании должны участвовать представители как минимум 43 региональных подгрупп.

Президент России Владимир Путин 4 октября подписал закон об изменениях пенсионного законодательства. Госдума приняла документ 27 сентября, затем его одобрил Совет Федерации.

Первоначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин. Однако позже Путин предложил ряд мер для смягчения решения: возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и меры защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 для мужчин и 55 лет — для женщин, его установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.