Два спецборта готовы к вылету из Москвы для эвакуации пострадавших в Керчи

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Два спецборта с медицинскими модулями готовятся к вылету из Москвы для эвакуации пострадавших в теракте в Керчи, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Ранее следствие квалифицировало взрыв в Керчи как теракт. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"В готовность приведены два спецборта, оснащенные необходимыми медицинскими модулями для эвакуации постаравших в федеральные центры, если это потребуется по медицинским показаниям", — говорится в сообщении.

Ранее по поручению президента РФ Владимира Путина и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова срочно вылетела в Керчь, чтобы на месте координировать медицинскую помощь пострадавшим в результате взрыва.

С министром в Керчь прибудут также руководитель ФМБА России Владимир Уйба, директор департамента экстренной медпомощи Минздрава России Оксана Гусева, а также две бригады специалистов, в состав которых входят хирурги, комбустиологи, реаниматологи, уточнили в пресс-службе.