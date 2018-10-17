Путин поручил перевезти пострадавших при взрыве в Керчи в ведущие медцентры

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

© Скриншот с видео в соцсети ВК

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить срочную транспортировку тяжело пострадавших в результате взрыва в Керчи в ведущие лечебные учреждения России, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент поручил Минздраву России, МЧС России, спасательным службам принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим в результате этого взрыва, при необходимости обеспечить срочную транспортировку тяжелобольных в ведущие лечебные заведения России, будь то в Москве, или других городах", — заявил Песков журналистам.

По сообщению НАК, в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства, погибли 10 человек, пострадали 50.