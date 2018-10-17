Около четверти россиян уже привились от гриппа

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

Во время процедуры вакцинации против гриппа. Архивное фото

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Почти четверть населения РФ уже привита от гриппа, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В этом году уже привиты 24% от совокупного населения Российской Федерации, у нас есть ещё месяц для того, чтобы завершить иммунизацию населения", — заявила она.

Попова отметила, что иммунитет после прививки формируется до 21 дня. "Те, кто сделают в конце ноября, будут иметь напряженный иммунитет к Новому году, а грипп может прийти и раньше", — заявила Попова.

По её словам, вакцинация завершится тогда, когда наступит подъём иммунизации.