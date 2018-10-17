На железнодорожной части Крымского моста уложили шесть километров рельсов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости. Строители уложили 6 из 38 километров верхнего строения двухпутной железной дороги по мосту через Керченский пролив, сообщил заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании-генподрядчика "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.

"Работа по укладке рельсов на подготовленных для этого участках моста идет с лета текущего года. Железнодорожники продвигаются последовательно со стороны таманского берега. На данный момент уложено 6 из 38 км верхнего строения пути двухпутной железной дороги через Керченский пролив", — сказал Рыженькин, слова которого приводит инфоцентр "Крымский мост".

По данным инфоцентра, на мосту укладываются термоупрочненные рельсы российского производства. Они поставляются на звеносборочную базу на Таманском полуострове, где соединяются со шпалами. Готовые рельсошпальные решетки перевозятся хозяйственными составами на мост, к месту укладки, по железнодорожному подходу.

При этом на другом берегу, со стороны Крыма, ведется строительство двухпутного железнодорожного подхода к мосту длиной 18 км.

"На объект начали поступать первые партии шпал. На готовых участках земляного полотна ведется подготовка к раскладке шпал для последующих работ по формированию верхнего строения пути", — говорится в сообщении.

Автодорожная часть моста, который соединил Крымский полуостров с регионами России, была открыта 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, 16 мая по мосту стартовало движение транспорта. Сейчас идет строительство железной дороги через пролив, ее открытие планируется в 2019 году.

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