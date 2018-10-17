В России изменили правила госрегистрации цен на жизненно важные лекарства

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Правительство России утвердило новые редакции правил государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты, согласно которым цены на дженерики теперь не могут превышать цены на оригинальные препараты, сообщила пресс-служба кабмина.

"Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства о совершенствовании процедуры государственной регистрации предельных отпускных цен производителей жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", — говорится в сообщении.

Скорректирована методика расчёта устанавливаемых производителями таких лекарственных препаратов предельных отпускных цен. Включение в новые правила требования о проведении экономического анализа и его методики позволит объективно определять предельную отпускную цену производителя лекарственного препарата и предотвращать необоснованное увеличение цен на лекарства, уточняется в сообщении.

В отношении, как регистрации, так и перерегистрации предельных отпускных цен на лекарственные препараты новыми правилами установлено, что цены на воспроизведенные лекарственные препараты (так называемые дженерики), не могут быть выше зарегистрированных цен на оригинальные лекарственные препараты, отметили в пресс-службе.

Кроме того, как следует из сообщения пресс-службы, для производителей, указанных в регистрационном удостоверении, на оригинальный лекарственный препарат и для производителей государств Евразийского экономического союза на воспроизведенный лекарственный препарат устанавливается единая предельная отпускная цена для каждой лекарственной формы, дозировки и общего количества в потребительской упаковке без учета формы выпуска.

Также устанавливается, что зарегистрированная предельная отпускная цена производителя на лекарственный препарат может быть перерегистрирована не чаще одного раза в календарном году только в целях увеличения цены. Для перерегистрации цены в целях ее снижения такие ограничения отменены, добавили в пресс-службе.

При перерегистрации цен на лекарственные препараты производителей государств Евразийского экономического союза правилами устанавливается, что рентабельность не может превышать 30%, добавили в пресс-службе.