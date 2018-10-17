На МЦК возобновили движение "Ласточек"

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Движение поездов Московского центрального кольца по часовой стрелке возобновили, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Ранее на официальном сайте МЖД сообщалось, что движение поездов Московского центрального кольца по часовой стрелке приостановлено по техническим причинам.

"Железнодорожники возобновили движение "Ласточек" на Московском центральном кольце (МЦК) по часовой стрелке после незапланированной остановки одной из "Ласточек". Для приведения межинтервального режима в норму на линию выпущены резервные составы", — говорится в релизе.

Согласно сообщению, на место остановки электропоезда "Ласточка", следовавшего по часовой стрелке, для его буксировки отправился вспомогательный локомотив.

"В ОАО "РЖД" создана специальная комиссия, которая проводит расследование и выясняет причины технической неисправности электропоезда", — добавляется в сообщении.