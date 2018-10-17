На Урале главврача уволили после видео с издевательствами над пациентом

ЧЕЛЯБИНСК, 17 окт — РИА Новости. Главного врача психоневрологической больницы №5 города Магнитогорск Челябинской области Александра Беликова уволили после опубликованного в интернете видео с издевательствами над пожилым пациентом данной больницы, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе минздрава региона.

"Принято решение об отстранении главного врача больницы от занимаемой должности. Подписан приказ о его увольнении", — говорится в сообщении.

На выложенных ранее в сети кадрах видно, как медицинский сотрудник бросает в пациента больницы, пожилого мужчину, тапок и пинает его. Происходящее сопровождается смехом его коллег. В среду стало известно, что мужчину, имевшего хронические заболевания не только психоневрологического профиля, выписали из больницы в июле, в сентябре он скончался.

Минздрав региона назвал случившееся "вопиющим нарушением прав пациента" и заявил о "максимально жесткой проверке с максимально строгими мерами для участников инцидента, вплоть до администрации учреждения". По поручению прокуратуры Челябинской области проверка лечебного учреждения проводится прокуратурой Орджоникидзевского района Магнитогорска.