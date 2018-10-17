МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Москва до конца 2018 года планирует снизить уровень выбросов парниковых газов в городе на 25% по сравнению с 1990 годом, тем самым выполнив соответствующий наказ президента РФ Владимира Путина, заявил во вторник глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

"Можно сказать, что в Москве по снижению выбросов парниковых газов почти выполнен наказ президента: снижение уровня выброса по сравнению с 1990 годом на 25%. Мы уже до 23% снизили, еще два процента нам осталось. Думаю, до конца этого года мы за счёт определенных мер этого результата достигнем", — сказал Кульбачевский на форуме "Открытые инновации".

В 2013 году президент России Владимир Путин подписал указ "О сокращении выбросов парниковых газов", согласно которому к 2020 году уровень выброса необходимо сократить до 75% от уровня 1990 года. В 2015 году в ходе своего выступления на 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Путин отметил, что Россия к 2030 году планирует ограничить выбросы парниковых газов до 70-75% от уровня 1990 года.