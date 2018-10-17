Аэропорт Симферополя предложили назвать в честь Айвазовского или Грина

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе считает, что международному аэропорту "Симферополь" можно присвоить имя художника-мариниста Ивана Айвазовского или писателя Александра Грина.

Общественная палата Крыма предложила список выдающихся соотечественников, чьим именем могут назвать аэропорт Симферополя, в него вошли императрица Екатерина II, князь Голицын, адмирал Нахимов, врач Пирогов, художник Айвазовский, писатели Чехов и Грин, ученый Менделеев — всего 10 фамилий.

"Я считаю, что аэропорту можно присвоить имя Ивана Айвазовского или Александра Грина. Это мое личное мнение. Я так буду голосовать. Их творчество и судьба связаны с Крымом. Кроме того, наш аэропорт сделан в виде волны. В творчестве Грина есть роман "Бегущая по волнам", и творчество Айвазовского пронизано морской тематикой", — сказал РИА Новости Иоффе.

Имена выдающихся соотечественников присвоят аэропортам 45 городов страны в рамках проекта "Великие имена России".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>