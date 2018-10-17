Кабмин внес в Госдуму законопроект о госпошлине за регистрацию аттракционов

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, устанавливающего размер госпошлины за государственную регистрацию аттракционов, соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина в среду.
"Внести в Государственную думу федерального собрания РФ проект федерального закона "О внесении изменений в статью 33333 налогового кодекса РФ в части установления размера государственной пошлины за государственную регистрацию аттракционов", — говорится в тексте распоряжения.
Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 11 октября 2018 года.