Кабмин внес в Госдуму законопроект о госпошлине за регистрацию аттракционов

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, устанавливающего размер госпошлины за государственную регистрацию аттракционов, соответствующий документ был опубликован на сайте кабмина в среду.

Цель законопроекта — совершенствование правового регулирования отношений в сфере регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации аттракционов.

"Внести в Государственную думу федерального собрания РФ проект федерального закона "О внесении изменений в статью 33333 налогового кодекса РФ в части установления размера государственной пошлины за государственную регистрацию аттракционов", — говорится в тексте распоряжения.

На сайте кабинета министров уточняется, что размер госпошлины предлагается дифференцировать в зависимости от потенциального биомеханического риска аттракциона. Средства, полученные в результате уплаты госпошлины за государственную регистрацию аттракционов, будут поступать в региональные бюджеты.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 11 октября 2018 года.