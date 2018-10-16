Москалькова заявила о недостаточном информировании родителей о вакцинации

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила проблему недостаточного информирования родителей о вакцинации при проведении детям профилактических прививок и туберкулинодиагностики, говорится в статье, опубликованной на сайте омбудсмена.

"В последние годы стала острой проблема нарушения прав родителей на получение исчерпывающей информации о вакцинации при проведении детям профилактических прививок (туберкулинодиагностики, прививок от эпидемического паротита). В жалобах к уполномоченным граждане указывают, что отстранение не прошедших вакцинацию детей от посещения образовательных организаций нарушает как право на добровольное согласие на медицинское вмешательство, так и право на получение образования", — пишет Москалькова.

Вопрос защиты граждан, особенно детей, от распространения социально опасных заболеваний, в том числе туберкулеза, должен находиться на особом контроле у профильных ведомств, считает Москалькова.