Санитар челябинской психбольницы рассказал СМИ о видео с избиением пациента

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Санитар психоневрологической больницы № 5 города Магнитогорска Челябинской области, якобы, издевавшийся над пожилым пациентом, прокомментировал опубликованное в Сети видео. Его слова приводит РЕН ТВ.

"Тебя там не было, ты не знаешь, что и как. Я практически живу с ними. Мне не страшно, у меня в отделении 65 таких. Мы никого не бьем, это не я", — сообщил он.

На видео, появившемся в Сети 16 октября, один из санитаров кидает в мужчину тапок и пинает его. Происходящее сопровождается смехом его коллег.

Следственным управлением СК России по Челябинской области организована доследственная проверка по сообщению в СМИ об издевательствах над пожилым пациентом. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.