В Якутии завершили проектирование национального парка "Кыталык"

ЯКУТСК, 16 окт – РИА Новости. Проектирование национального парка "Кыталык" на территории Аллаиховского района Якутии, где ведутся работы по сохранению восточносибирской популяции стерха, завершены, сообщил РИА Новости и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамин Афанасьев.

В рамках федерального проекта "Экология" в Аллаиховском районе Якутии будет создан национальный парк "Кыталык".

"В настоящее время завершены работы по проектированию парка", — сказал Афанасьев.

Он отметил, что в ресурсном резервате "Кыталык" ведутся работы по сохранению восточносибирской популяции стерха, исчезающего вида мировой фауны, а также иных редких видов животных и мест их обитания в тундровой части Аллаиховского района.

"Результаты последних научных исследований выявили положительную тенденцию на территории "Кыталык", численность популяции стерха выросла по сравнению с 60-ми годами на порядок, достигнув 4-4,5 тысячи особей", — отметил он.

Вопрос о повышении природоохранного статуса резервата ставится якутскими властями с 1996 года.

На заседании WWF в шведском городе Уппсала в 1996 году было принято решение о создании республиканского ресурсного резервата "Кыталык" под эгидой Германского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF-Германия). В 1997 году по линии отделения Международного союза охраны птиц (BirdLife-Asia) резерват был включен в международную рабочую сеть особо охраняемых местообитаний редких журавлей Северо-Востока Азии. В прошлом году по итогам встречи главы республики Егора Борисова с генеральным директором ЮНЕСКО Ириной Боковой было подписано коммюнике, где поддержан ряд инициатив Якутии, в том числе идея создания биосферного резервата ЮНЕСКО на базе госзаказника "Кыталык", напомнил и.о. министра.

До конца 2018 года Минприроды России, кроме "Кыталыка" в Якутии, собирается создать еще четыре национальных парка.

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