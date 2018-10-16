ФНП: россияне все чаще решают долговые вопросы с помощью нотариуса

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские нотариусы за 10 месяцев 2018 года совершили более 19,1 тысячи исполнительных надписей — распоряжений на обязательствах должника о принудительном взыскании денежной суммы или имущества, в то время как за весь прошлый год было совершено чуть более 5 тысяч исполнительных надписей, сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты.

"Исполнительная надпись является внесудебной формой защиты прав кредиторов путем упрощенного оформления взыскания долга. Статистика показывает, что число тех, кто смог вернуть свои деньги, минуя споры, общение с коллекторами и судебные проволочки, активно возрастает. За 2018 год нотариусы России совершили больше исполнительных надписей, чем за предыдущие 3 года", — сообщили в ФНП.

Более 90% исполнительных надписей совершены на основании кредитных договоров. "При этом вслед за банками преимущества взыскания долгов во внесудебном порядке оценили и представители бизнеса, и рядовые граждане. За совершением исполнительных надписей на основании нотариально удостоверенной сделки, устанавливающей денежные обязательства или обязательства по передаче имущества, к нотариусам стали обращаться в 3,5 раза чаще", — отмечается в сообщении.

Как пояснили в ФНП, исполнительная надпись помогает сделать процедуру взыскания долгов "настолько комфортной, насколько это возможно в принципе".

"Если должник не вернул задолженность в установленный срок, кредитор направляет ему уведомление о том, что он намерен обратиться за исполнительной надписью. Через две недели кредитор может обратиться непосредственно за совершением исполнительной надписи. Кредитор предъявляет нотариусу необходимый пакет документов. Нотариус проверяет их и передает заявителю копию предъявленного договора с исполнительной надписью, а также его оригинал с отметкой о совершении такого действия. Затем кредитор напрямую обращается в службу судебных приставов, которые и занимаются взысканием долгов", — пояснили в пресс-службе.

Среди преимуществ такого порядка возврата долгов для кредиторов в ФНП назвали невысокие тарифы на совершение исполнительной надписи (0,5% от суммы долга), возможность избежать затяжного судебного процесса. Преимущество для должников — взыскание по исполнительной надписи обращается только на основную часть долга, проценты по нему и тариф на совершение самого нотариального действия, дополнительных штрафов за просрочку не возьмут. Кроме того, взысканием долга будут заниматься судебные приставы, а не коллекторские фирмы, добавили в пресс-службе.

Если должник не согласен с исполнительной надписью, он может оспорить ее в течение 10 дней.