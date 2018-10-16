Госдума отклонила проект о выплате пособия по уходу за ребенком до семи лет

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник отклонила проект закона, которым предлагается продлить выплату ежемесячного пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет и от трех до семи лет, если ребенку не предоставлено место в детском саду.

Проект закона в октябре прошлого года внесли в Госдуму депутат от "Единой России" Сергей Вострецов и депутат от ЛДПР Сергей Катасонов.

В соответствии с проектом, пособие в размере 3 тысяч рублей будет выплачиваться, если имеется подтверждающий документ об отсутствии возможности предоставить ребенку место в государственной дошкольной образовательной организации.

По мнению авторов, реализация законопроекта будет способствовать решению семейных, социальных проблем, улучшению демографической ситуации в России за счет предусматриваемых дополнительных мер социальной поддержки. Авторы законопроекта сообщали, что прогнозируемый объем расходов на пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет составит около 7,46 миллиона рублей. Данную сумму планировалось включить в расходы федерального бюджета и фонда социального страхования РФ.

Правительство проект закона не поддержало. Согласно отзыву кабмина на проект, документом не предусмотрен механизм реализации права на получение пособия.

"Неясно, о каком именно документе, подтверждающем отсутствие места в образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования, идет речь, а также каким органом и в каком порядке должен выдаваться данный документ, не рассматривается возможность прекращения выплаты пособия в случае предоставления ребенку места в образовательной организации до достижения им возраста трех или семи лет", — говорится в отзыве правительства РФ.