Роскомнадзор не нашел на "Яндексе" ссылок на сайты RuTracker и "Либрусек"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Роскомнадзор не выявил в поисковой выдаче "Яндекса" ссылок на пиратские сайты RuTracker и "Либрусек", однако следит за ситуацией и направил в компанию информационное письмо по существу обращения Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), сообщили РИА Новости в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на директора АЗАПИ Максима Рябыко сообщила, что ассоциация просит Роскомнадзор оштрафовать "Яндекс" за выдачу ссылок на два заблокированных еще в 2016 году сайта — RuTracker и "Либрусек". По мнению ассоциации, такая ситуация нарушает федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В свою очередь президент издательской группы "Эксмо-АСТ" заявил, что группа выступает против популяризации ресурсов с пиратским контентом и считает, что Роскомнадзору следует провести специальное разбирательство по поводу ситуации с поисковиком.

"Указанное Вами обращение от Ассоциации по защите авторских прав в интернете в Роскомнадзор поступило, 15.10.2018 мониторинг не выявил в поисковой выдаче Yandex указанные в обращении ссылки на пиратские сайты. Тем не менее ситуация может меняться. РКН проводит систематический мониторинг по данному обращению. Также мы направили в Yandex информационное письмо по существу обращения", — говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.