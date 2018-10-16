МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Советский и российский ученый Марк Кривошеев стоял у истоков современных цифровых технологий, ему удалось создать объединенный формат телевидения, который можно смотреть во всем мире, заявил РИА Новости президент Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Эдуард Сагалаев.

Советский и российский ученый, который считается одним из основателей современного телевидения, Марк Кривошеев скончался в ночь на вторник на 97-м году жизни.

"Марк Иосифович был замечательным человеком и большим, настоящим ученым. Он стоял у истоков современного мирового телевидения и цифровых технологий. У него потрясающая биография: и до войны, и во время войны, и после войны он занимался строительством телевидения в Советском союзе, а потом и в России", — отметил Сагалаев.

Он добавил, что вклад Кривошеева в стандартизацию ТВ-вещания по всему миру неоценим.

"Ему удалось, можно сказать, невероятное — он сумел объединить интересы разных стран. Тогда в США был один формат, в Японии — другой, в Европе — третий. Это были совершенно разные, несоединимые форматы. Нельзя было смотреть в Европе то, что показывали в Америке, а в Америке то, что показывали в Японии… Но Кривошееву удалось снять эти противоречия и создать объединенный формат телевидения, который можно смотреть во всем мире", — сказал Сагалаев.

Он добавил, что близко дружил с Кривошеевым, который относился к нему "по-отечески" и активно участвовал в деятельности Национальной ассоциации телерадиовещателей, которой руководит Сагалаев.

"У него всегда были новые идеи. Он мыслил современно и опережал в этом даже молодых ученых… Он был очень живой и молодой по духу человек", — подчеркнул собеседник агентства.