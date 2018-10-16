МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Советский и российский ученый Марк Кривошеев стоял у истоков современных цифровых технологий, ему удалось создать объединенный формат телевидения, который можно смотреть во всем мире, заявил РИА Новости президент Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Эдуард Сагалаев.
"Марк Иосифович был замечательным человеком и большим, настоящим ученым. Он стоял у истоков современного мирового телевидения и цифровых технологий. У него потрясающая биография: и до войны, и во время войны, и после войны он занимался строительством телевидения в Советском союзе, а потом и в России", — отметил Сагалаев.
Он добавил, что вклад Кривошеева в стандартизацию ТВ-вещания по всему миру неоценим.
"Ему удалось, можно сказать, невероятное — он сумел объединить интересы разных стран. Тогда в США был один формат, в Японии — другой, в Европе — третий. Это были совершенно разные, несоединимые форматы. Нельзя было смотреть в Европе то, что показывали в Америке, а в Америке то, что показывали в Японии… Но Кривошееву удалось снять эти противоречия и создать объединенный формат телевидения, который можно смотреть во всем мире", — сказал Сагалаев.
Он добавил, что близко дружил с Кривошеевым, который относился к нему "по-отечески" и активно участвовал в деятельности Национальной ассоциации телерадиовещателей, которой руководит Сагалаев.
"У него всегда были новые идеи. Он мыслил современно и опережал в этом даже молодых ученых… Он был очень живой и молодой по духу человек", — подчеркнул собеседник агентства.