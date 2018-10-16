Прощание с Марком Кривошеевым пройдет в ЦКБ 18 октября

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Прощание с советским и российским ученым, стоявшим у истоков современного телевидения, Марком Кривошеевым состоится 18 октября в Центральной клинической больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе телецентра "Останкино".

Кривошеев скончался в ночь на 16 октября на 97 году жизни.

"Прощание состоится 18 октября в большом траурном зале Центральной клинической больницы, ул. Тимошенко, 25, с 9 до 11", — сказал собеседник агентства.

Марк Кривошеев является одним из создателей международных телевизионных стандартов. В 1946 году он разработал устройство для приема телевизионного изображения в 625-строчном формате, а также участвовал в создании первых телевизоров, поддерживающих этот стандарт.

Кривошеев также руководил разработкой телевизионного комплекса для спутниковой связи системы "Молния". Он — лауреат Государственных премий СССР (1981) и РФ (2000), премии "ТЭФИ" (2002).