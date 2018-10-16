Путин отметил уникальный вклад Кривошеева в развитие цифровой науки

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Марка Кривошеева в связи с его кончиной, отметив уникальный вклад ученого в развитие телекоммуникационных технологий, соответствующая телеграмма размещена на сайте Кремля.

Советский и российский ученый, который считается одним из основателей современного цифрового телевидения, Марк Кривошеев скончался на 97-м году жизни.

"Марк Иосифович был крупным учёным, выдающимся представителем отечественной научно-технической, инженерной мысли. Он внёс поистине уникальный вклад в развитие телекоммуникационных технологий, многое сделал для внедрения современных стандартов цифрового ТВ-вещания как в нашей стране, так и в мире", — написал Путин.

Путин отметил, что благодаря плодотворной деятельности, открытиям и разработкам Кривошеев снискал авторитет в международном научном и информационном сообществе. Глава РФ выразил уверенность в том, что "светлая память" об ученом навсегда останется в сердцах его близких, друзей, коллег и учеников.