На федеральных каналах будут рекламировать здоровый образ жизни

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Социальная реклама, направленная на формирование здорового образа жизни и отказ от вредных привычек, появится на федеральных каналах в ближайшее время, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Будет несколько способов и несколько временных отрезков распространения роликов — прежде всего это телевизионные каналы, для этого соответствующие ресурсы предусмотрены. И, конечно, отдельный вопрос — это их распространение в социальных сетях, на это тоже запланированы отдельные ресурсы, которые такую возможность нам обеспечат", — сказал Салагай журналистам на втором Всероссийском форуме по общественному здоровью в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Он уточнил, что с федеральными каналами уже есть договоренность о трансляции роликов. "Мы исходим из того, что это будет заметно", — пояснил Салагай.

Ролики начнут показывать уже в ближайшее время, отметил заместитель министра. "В этом году мы их уже увидим", — сказал он.

Главный слоган социальной рекламы: "Минздрав утверждает: ты сильнее", следует из презентации к выступлению замминистра.

"Вы все помните лозунг: "Минздрав предупреждает". Это как раз лозунг негативной коммуникационной кампании, которую мы не оставляем, но мы делаем следующий шаг в сторону лозунга: "Минздрав утверждает: ты сильнее", — добавил Салагай.