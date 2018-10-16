Синоптики рассказали о причинах аномально теплой погоды в Москве

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Вынос теплого воздуха из Африки далеко на север стал причиной теплого октября в Москве, рассказала РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова во вторник.

Она пояснила, что в столице должен преобладать западно-восточный перенос, однако сейчас наблюдается меридиональный.

"То есть, у нас теплый воздух с Африки выносится далеко на север и потом уже по периферии антициклона поступает к нам, с большой меридиональностью. С преобладанием меридиональных процессов у нас и связаны такие явления погоды – у нас, предположим, очень тепло, а в Сибири очень холодно, и очень холодно сейчас в Америке", — сказала Позднякова.

Она отметила, что сейчас погоду определяет антициклон, центр которого располагается вблизи Москвы. Синоптик пояснила, что ядра антициклона сменялись один за другим довольно длительное время – практически, начиная с середины сентября.

"Антициклон очень теплый – днем циркулирует теплый воздух, практически на уровне 1,5 километра температура воздуха выше 10 градусов, что бывает в июле и в августе, то есть это довольно редкое явление, связано это с общей циркуляцией атмосферы в северном полушарии", — добавила она.

При этом Позднякова подчеркнула, что такая погода не является "экстремальным событием", поскольку были и более теплые октябри, например, такая же температура была и в 2008 году.