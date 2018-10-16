МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Концентрация сероводорода в воздухе Москвы находится в норме во вторник, сообщили РИА Новости в "Мосэкомониторинге".
"Ночью были плохие условия рассеивания выбросов, но на утро 08.00 все концентрации загрязняющих веществ не превышают нормативов", — сообщили агентству в "Мосэкомониторинге".
Так, по состоянию на 08.00 концентрация основных загрязнений в воздухе ниже предельно допустимых значений, оказывающих влияние на здоровье человека.
"В течение дня метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере", — добавили в учреждении.