Концентрация сероводорода в воздухе Москвы находится в норме

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Концентрация сероводорода в воздухе Москвы находится в норме во вторник, сообщили РИА Новости в "Мосэкомониторинге".

При этом, согласно данным сайта учреждения, в столичном районе Печатники вечером в понедельник содержание сероводорода было превышено в 3,3 раза и ночью 16 октября — в 2,9 раза.

"Ночью были плохие условия рассеивания выбросов, но на утро 08.00 все концентрации загрязняющих веществ не превышают нормативов", — сообщили агентству в "Мосэкомониторинге".

Так, по состоянию на 08.00 концентрация основных загрязнений в воздухе ниже предельно допустимых значений, оказывающих влияние на здоровье человека.

"В течение дня метеоусловия будут способствовать рассеиванию выбросов в атмосфере", — добавили в учреждении.