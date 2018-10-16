Госдума приняла закон о лицензировании автобусных перевозок

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, исключающий возможность автобусных перевозок без лицензии и предполагающий оснащение транспортных средств тахографами с последующей возможностью доступа органов госконтроля к их показаниям.

Проект закона разработан правительством РФ и направлен на совершенствование лицензирования перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек. Согласно пояснительной записке, предлагается исключить возможность перевозки пассажиров и багажа автотранспортом и городским наземным электрическим транспортом без получения лицензии.

Ко второму чтению в законопроект были внесены поправки, согласно которым, в целях контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха, должностные лица органов госнадзора получат право доступа к тахографу, который предполагается устанавливать в обязательном порядке.

Кроме того, поправками, подготовленными ко второму чтению, был уточнен механизм получения лицензий на автобусные перевозки и включения их в соответствующий реестр, а также проведения проверок предпринимателей.