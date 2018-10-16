В Москве в пойме реки Битца началась высадка деревьев

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Высадка деревьев началась в парке в пойме реки Битца в российской столице, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы во вторник.

"В парке в пойме реки Битца в рамках комплексного благоустройства и озеленения территории площадью 14,7 гектара уже высадили 210 деревьев. Среди них сосна, пихта, лиственница и красный клен", – говорится в сообщении.

Новые деревья, как отметили в пресс-службе, дополнят уже существующие зеленые насаждения и разнообразят пейзажный рельеф парка. Хвойные растения при этом будут оздоравливать воздух, поскольку при фотосинтезе они выделяют эфирные масла, обладающие бактерицидными свойствами.

"В конце октября – начале ноября в парке дополнительно высадят еще более 200 деревьев и порядка 1000 кустарников. Существующие деревья разбавят красным дубом, черемухой, яблонями, кленами и красивой повислой березой", — отметили в пресс-службе.

Также здесь высадят барбарис, гортензию, дерен, иргу и спирею. "Все растения адаптированы к нашей климатической полосе и сложным городским условиям", – заключили в комплексе.