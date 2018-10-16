Минздрав намерен добиться снижения потребления алкоголя и табака россиянами

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Минздрав в рамках федерального проекта "Общественное здоровье" намерен добиться уменьшения розничной продажи сигарет и алкогольной продукции с 1,5 до 1,15 тысяч штук и с 6,6 до 6,0 литров на душу населения соответственно.

Скворцова рассказала, что, учитывая значимость вопросов общественного здоровья, Минздрав разработал соответствующий федеральный проект, и в национальном проекте "Демография" впервые появился блок, посвященный вопросам общественного здоровья. В федеральном проекте, по словам министра, будут объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя.

"Данные меры носят комплексный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование профилактической среды, в которой минимизировано негативное воздействие факторов риска, мониторинг за состоянием питания различных групп населения с применением научных исследований, мотивирование через таргетированные коммуникации, активное вовлечение гражданского общества, а также работодателей через корпоративные программы укрепления здоровья", — рассказала Скворцова.

"Мероприятия проекта позволят также обеспечить уменьшение розничной продажи сигарет и алкогольной продукции с 1,5 до 1,15 тысяч штук и с 6,6 до 6,0 литров на душу населения соответственно", — отметила министр.

При этом она отметила, что только регулированием всех проблем не решить, и нужна широкая коммуникационная кампания, которая также является частью федерального проекта. "Отдельная роль у некоммерческих организаций, которые также должны быть активно вовлечены в укрепление здоровья", — сказала она.

"Иными словами, наша главная задача — совместно с профессиональными и пациентскими сообществами, другими органами власти и регионами выстроить единую систему общественного здоровья в нашей стране", — резюмировала Скворцова.

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