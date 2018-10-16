Скворцова назвала оптимальную возрастную планку для продажи алкоголя

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Оптимальной нижней возрастной планкой для покупателей алкоголя должен быть 21 год, заявила в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Ранее вице-премьер по социальным вопросам РФ Татьяна Голикова заявила в интервью РИА Новости, что в России могут быть приняты дополнительные меры по уменьшению потребления алкогольной продукции, одной из которых может стать повышение возраста ее покупателей с 18 до 20 лет.

"Мы считаем данную меру (повышение возраста начала продажи алкоголя) абсолютно правильной. Научно доказано, что в молодом возрасте алкоголь действует наиболее разрушительно. По данным ВОЗ, в результате вредного употребления алкоголя ежегодно в мире умирают около 3,3 миллиона человек, что составляет 5,9% всех случаев смерти, в возрасте 20–39 лет — примерно 25% смертей связано с алкоголем", — отметила Скворцова.

"Думаю, что возраст 21 год вполне подходит как нижний предел, особенно для крепкого алкоголя", — подчеркнула она.

"Как врач-невролог могу сказать, что, как показывают научные исследования по оценке влияния алкоголя на мозг человека, употребление алкогольных напитков не безопасно для его нормального развития. Употребление алкоголя в возрасте до 21 года, когда мозг еще находится в процессе активного формирования, способствует снижению функциональности важных отделов мозга и долгосрочному ухудшению некоторых способностей", — заявила министр.

Она напомнила, что в законодательстве немало прецедентов, когда требуемый возраст отличается от 18 лет. Например, для владения оружием установлен возраст 21 год. Депутатом можно стать с 21 года, а возраст назначения судей варьируется от 25 до 40 лет.

"Наша страна прошла очень серьезный путь по снижению бремени алкоголя и сегодня по данному направлению профилактических программ называется ВОЗ одним из лидеров: с 2006 года количество потребляемого в стране алкоголя на душу населения снизилось более чем на 40%", — резюмировала Скворцова.