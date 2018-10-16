Скворцова призвала оградить подростков от электронных сигарет

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Употребление электронных сигарет увеличивает вероятность приобщения подростков к курению традиционных сигарет, этого допускать нельзя, заявила в интервью РИА Новости министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Скворцова напомнила, что все формы употребления табака и никотина, в том числе электронные сигареты, наносят вред здоровью. Табак по своей природе токсичен и содержит канцерогены даже в своей природной форме. "Поэтому на такие изделия должны распространяться такие же правила и меры регулирования, что и на любую другую табачную продукцию. Сегодня такая позиция поддержана правительством РФ, и соответствующие законопроекты находятся на рассмотрении в Государственной думе", — отметила она.

По словам Скворцовой, исследования показывают, что "электронные сигареты привлекают несовершеннолетних и молодежь".

"Их потребление увеличивает вероятность приобщения подростков к курению традиционных сигарет. Этого допускать нельзя. Наши дети должны расти здоровыми. Для этого мы примем все необходимые меры", — заявила министр.