Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей во вторник

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сухая погода с переменной облачностью и температурой до +18 градусов ожидается в Москве во вторник, при этом атмосферное давление будет выше нормы, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос".

"Сегодня мы ожидаем в столице переменную облачность. В столице и области без осадков. Температура воздуха в мегаполисе плюс 16-18 градусов, по области плюс 14-19 градусов", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что температура вряд ли обновит рекордные показатели, поскольку предыдущий рекорд для 16 октября был установлен в 1979 году, тогда столбики термометров достигли отметки +18,4 градуса.

Ветер во вторник будет западным со скоростью 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление не претерпит существенных изменений и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.