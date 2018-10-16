В Госдуму направлен законопроект о контроле за расходованием маткапитала

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, предлагающего усилить контроль за расходованием средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

"Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", — говорится в распоряжении.

Цель законопроекта — совершенствование законодательства в части усиления контроля за расходованием средств материнского капитала при их направлении на улучшение жилищных условий.

Отмечается, что законопроектом предлагается установить в качестве одного из оснований для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий наличие информации о признании непригодным для проживания жилого помещения или объекта индивидуального жилищного строительства, приобретение которого планируется с использованием маткапитала.

Официальным представителем правительства РФ при рассмотрении законопроекта назначен первый заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.