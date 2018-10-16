В Госдуме предложили разрешить продажу медовухи на стадионах

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову разрешить продавать на стадионах медовуху вместо возвращения пива.

Ранее " Известия " сообщили о планах Минспорта по возвращению пива на футбольные мероприятия и стадионы в России. При этом Минздрав России назвал эту инициативу недостаточно обоснованной.

"Считаю возможным разрешить продажу на стадионах слабоалкогольной медовухи. Учитывая факт производства данного напитка российскими производителями, доходы от его продажи останутся в экономике РФ. Принимая во внимание невысокое содержание этилового спирта, употребление данного напитка в умеренном количестве не несет существенного вреда здоровью. Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации", — пишет Власов в письме Мантурову, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.

Таким образом, по мнению депутата, удастся решить проблему продажи пива на стадионах.

"Следует очень аккуратно принимать решения, которые могут негативно отразиться на здоровье наших сограждан. Эффект масштабной пропаганды спорта и здорового образа жизни может быть нивелирован решениями, сулящими сиюминутную выгоду. В решении данной проблемы необходимо найти компромисс, который является неотъемлемой частью политического процесса", — поясняет он.