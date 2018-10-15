Губернатор Рязанской области рассказал об имидже региона

РЯЗАНЬ, 15 окт — РИА Новости. Положительный имидж Рязанской области будет способствовать повышению инвестиционной и туристической привлекательности региона, заявил губернатор Николай Любимов на встрече с представителями региональной общественной организации "Рязанское землячество в Москве".

В мероприятии, которое прошло в понедельник, приняли участие министр по делам территорий и информационной политике региона Анна Рослякова, заместитель председателя "Рязанского землячества в Москве" Анатолий Муранов, исполнительный директор организации, заместитель генерального директора Международной ассамблеи столиц и городов (МАГ) Юрий Васюнькин, члены землячества. Любимов отметил, что для региона всегда большая честь принимать земляков.

"Мы с большим уважением относимся к тому, что вы сохраняете тесную связь со своей малой родиной. Ценим ваше активное участие в жизни области. Вы состоявшиеся люди, с большим трудовым опытом. Нам одинаково дороги интересы региона. Вместе мы добьемся того, что качество жизни здесь заметно улучшится в ближайшие годы", – сказал губернатор.

Любимов поблагодарил членов землячества за внимание и поддержку в расширении деловых, научных контактов и культурных связей региона и заявил о необходимости укрепления сотрудничества.

"Вместе работать над тем, чтобы славная история Рязанской губернии, наследие ее знаменитых земляков сохранялись, а наши новые успехи радовали жителей. Нам предстоит решить еще целый ряд задач, чтобы обеспечить ускоренное развитие области. И я уверен, что нам это по силам. А с вашей поддержкой мы сможем сделать гораздо больше полезного для людей. Важно, чтобы у Рязанской области был положительный имидж, чтобы наш регион звучал в позитиве на всю страну как можно чаще. Это будет способствовать повышению инвестиционной и туристической привлекательности", — отметил Любимов.

По словам Муранова, общественная организация имеет большой положительный опыт сотрудничества с правительством Рязанской области.

"В Москве проживает более 500 тысяч рязанцев, которые работают в самых разных отраслях: культуре и искусстве, науке, медицине, ракетостроении. Наша задача объединить все усилия и возможности наших земляков и направить их на благо своей малой родины. Надо активизировать наше взаимодействие. Нам будет очень приятно, что мы можем принести пользу своей родной земле. А у вас в нашем лице всегда есть помощники в Москве", — сказал Муранов на встрече.

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