Врач рассказала, что поможет пережить осень без стресса

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Фрукты яркого цвета, морская рыба и молочные продукты в рационе, свежий воздух, четкий режим дня и умеренные физические нагрузки помогут пережить вторую половину осени без стресса и без вреда для здоровья, считает главный врач московского госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения столицы, кандидат медицинских наук и депутат Мосгордумы Вера Шастина.

Едим фрукты, избегаем диет

Человеческий организм с приходом осени и с окончанием отпускного сезона перестраивается на новый ритм жизни — работать необходимо в условиях убывающего светового дня и ненастной погоды, при этом возрастают риски простудных заболеваний, обострения хронических болезней сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, отметила эксперт.

"Как врач могу отметить, что ни в коем случае нельзя мучить организм диетами. Дефицит белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов — основа для усиления стресса. Надо добавить в рацион продукты, стимулирующие синтез нейромедиаторов, например, серотонина, влияющего на настроение", — сказала она РИА Новости, добавив, что есть следует, к примеру, бананы, финики, орехи, яркоокрашенные фрукты, овощи, горький шоколад, морскую рыбу и молочные продукты.

Также организму необходим витамин D, который содержится в сырах, сливочном масле, яичном желтке, говяжьей печени, морских водорослях.

"Не забывайте пить свежевыжатые соки, травяные чаи с чабрецом, зверобоем, настой шиповника. При упадке сил можно принимать настои лимонника, женьшеня, элеутерококка. А вот алкоголь может усугубить депрессию, также не стоит усердствовать с кофеиносодержащими напитками", — добавила она.

Физическая активность и здоровый сон

Врач рекомендует больше времени проводить на свежем воздухе. "Активно и много двигаемся: на свежем воздухе — ходим на интересные выставки, лучше в компании хороших и любимых людей. Прогулки в парках, водные процедуры, баня, плавание, занятия гимнастикой, фитнесом, аэробикой, скандинавской ходьбой", — сказала она.

Это необходимо для улучшения кровотока, усиления метаболизма и увеличения синтеза гормонов удовольствия — эндорфинов, пояснила врач.

"Продумайте свой режим. Вставайте с солнышком или с началом светового дня, используйте его максимально, он такой короткий", — отметила Шастина.

Также она обратила внимание на то, что освещение в помещении должно быть достаточно интенсивным, а во время сна, наоборот, должно быть темно, причем ложиться спать следует в одно и то же время — лучше после прогулки, а не после плотного ужина. Перед сном врач рекомендует проветривать помещение и выпивать стакан успокаивающего травяного сбора.

"Если ситуация с депрессией затягивается, и не хочется ни работать, ни отдыхать, и вообще ничего не хочется, то стоит обратиться за медицинской помощью. У современной медицины большие возможности, и не стоит ни в коем случае заниматься самолечением. Консультация психотерапевта может быть действенной даже без таблеток", — заключила она.