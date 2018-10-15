Организаторы конкурса "Часы для президента" хотят подарить часы Путину

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Организаторы конкурса дизайна часов "Часы для президента" надеются подарить президенту РФ Владимиру Путину победившую работу — модель с корпусом из золота с портретами семи лидеров России.
Победившая работа — модель с корпусом из золота с портретами семи правителей России — Владимира Путина, Петра I, Иосифа Сталина, Екатерины Великой, Ивана IV Грозного, Ивана III Васильевича и Владимира Святославича.
По оценке организаторов конкурса, изготовление модели может стоить минимум 300 тысяч рублей и занять год работы.
Вторая работа, которую особо отметили организаторы — водонепроницаемые часы из нержавеющей стали, выполненные в морской тематике, третья работа — хронограф.