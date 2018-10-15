Проект по переобучению предпенсионеров дорабатывается, заявили в Минтруде

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Проект программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста дорабатывается и находится на межведомственном согласовании, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда РФ.

Ранее РБК сообщило, что Минтруд подготовил проект специальной программы по переобучению предпенсионеров. Повышать квалификацию пожилых граждан предлагается за три месяца в отрыве от основной работы и с выплатой стипендии в размере регионального МРОТ.

"Проект программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года в настоящее время дорабатывается. Проект программы находится на межведомственном согласовании", — заявили в Минтруде, отметив, что о подробностях программы будет сообщено позднее.

"Мероприятиями по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в рамках национального проекта "Демография" ежегодно, начиная с 2019 года, будет охвачено не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста, испытывающих потребность в обновлении профессиональных знаний и навыков с целью продолжения трудовой деятельности", — напомнили в ведомстве.