САРАТОВ, 15 окт — РИА Новости. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил министра труда, занятости и миграции Наталью Соколову с формулировкой "по собственной инициативе" после ее слов о величине прожиточного минимума, следует из опубликованного в понедельник постановления главы региона.
"На основании устава (Основного Закона) Саратовской области постановляю: 1. Освободить 12 октября 2018 года Соколову Наталью Юрьевну от должности министра занятости, труда и миграции Саратовской области по собственной инициативе на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации", — говорится в документе.
Позже в пресс-службе губернатора области РИА Новости сообщили, что после отставки Соколовой ее обязанности будет исполнять первый замминистра Наталья Жуковская. Но источник в правительстве области уточнил РИА Новости, что исполнение обязанностей министра может быть возложено на замминистра Наталию Кривицкую.