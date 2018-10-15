В Нижнем Новгороде составили список имен, которые могут присвоить аэропорту

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт — РИА Новости. Имена организатора нижегородского ополчения Козьмы Минина, писателя Максима Горького, изобретателя Ивана Кулибина, летчиков Валерия Чкалова и Петра Нестерова предложили в качестве вариантов для присвоения местному аэропорту в ходе публичных слушаний в Нижнем Новгороде в понедельник.
В ходе публичных слушаний 15 октября члены общественной палаты Нижнего Новгорода выдвигали кандидатуры и аргументированно доказывали свой выбор. Каждому члену палаты разрешалось проголосовать за трех кандидатов из списка.
"По итогам публичных слушаний сформирован списков имен-претендентов для названий аэропорта Нижнего Новгорода, в который вышли следующие имена: Козьма Минин, Иван Кулибин, Максим Горький, Валерий Чкалов и Петр Нестеров. Список будет представлен в организационный комитет конкурса "Великие имена России", — объявили представители Общественной палаты Нижегородской области.