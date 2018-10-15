Назван самый прослушиваемый ВКонтакте исполнитель

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Хип-хоп исполнитель Элджей стал самым популярным музыкантом у пользователей ВКонтакте, рассказали в пресс-службе социальной сети.

"Элджей стал первым исполнителем, чьи треки были прослушаны свыше миллиарда раз в VK Music и BOOM в 2018 году", — отмечается в сообщении.

Представители ВКонтакте отметили, что подобные цифры являются достижением не только для артиста, но и для самой компании.

Элджей — российский музыкант. Широкую известность ему принесла совместная с Feduk песня "Розовое вино", ставшая одним из главных русскоязычных хитов в 2017 году. За год эту композицию прослушали более 200 миллионов раз, подсчитали во ВКонтакте.