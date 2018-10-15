Синоптики рассказали, когда в Москве закончится "старое бабье лето"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Необычно тёплая для октября погода закончится в четверг, в пятницу ей на смену придёт арктический циклон с ветром и дождями, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Стабильная солнечная погода продержится до четверга. Начиная с пятницы солнце спрячется за облака. На следующей неделе будет ветрено, дожди, дальнейшие колебания температуры с движением в сторону понижения. И снег может пойти, это нормально для нашего климата", – сказала Макарова.

По ее словам, в пятницу и выходные на Москву и область начнёт оказывать влияние арктический циклон, который придёт со стороны Норвегии.

"Но всё равно будет тепло, превышение температуры над нормой сократится от 6-7 градусов в начале этой недели до 3-4 градусов и будет соответствовать началу октября. Но такого солнца и слабого ветра уже не будет, будет более влажная погода с северо-западным ветром", – уточнили в погодном ведомстве.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в пятницу днём ожидается 10-15 градусов, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ночью – 3-8 градусов. В субботу и воскресенье облачность и дождливость сохранятся, днем – 8-13 градусов, ночью – 2-7 выше ноля.